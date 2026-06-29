Проверка на язовир „Николово": Няма мъртва риба и отклонения в качеството на водата

Извънредна междуинституционална проверка на язовир „Николово" беше извършена днес по инициатива на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе във връзка с постъпили граждански сигнали за състоянието на водоема.

В проверката участваха представители на РИОСВ – Русе, заместник-кметовете на Община Русе Здравка Великова и Борислав Рачев, главният експерт в дирекция „Обществен ред и сигурност" Ивелин Димитров, главният експерт в дирекция „Екология и зелена градска среда" Йоана Вълева, Басейнова дирекция „Дунавски район" и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

По време на обхода беше констатирано, че нивото на водата в язовир „Николово" е понижено и се поддържа контролирано под котата на преливния ръб. Мярката е предприета в изпълнение на предписания на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор след активизираното през октомври 2025 г. свлачище по сухия откос на дигата, което компрометира стабилността на съоръжението при високи водни стоежи.

При огледа не беше установено наличие на мъртва риба или неприятна миризма, характерна за гнилостни процеси. В различните части на водоема са наблюдавани дребни риби и водни костенурки. Според представителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към момента няма непосредствена опасност за рибния ресурс, като такава би могла да възникне единствено при продължаващо значително понижаване на водното ниво.

Извършените от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда моментни измервания на показателите разтворен кислород, температура и електропроводимост в три пункта на язовира показват стойности в норма съгласно изискванията на Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води. Алкалността на водата (pH) е леко завишена, което, според експертите от РИОСВ, може да се обясни с цъфтежа на водораслите

По време на проверката беше отчетено още, че в северозападната част на язовира вследствие на ниските водни нива е налице разрастване на тръстиковата растителност. Папурът и тръстиката в плитководните участъци са важен елемент от екосистемата на водоема, тъй като благоприятстват за биологичния статус на водния обект, абсорбирайки излишния азот и фосфор и пречистват водата.

От страна на Община Русе беше представена информация за предприетите действия за обезопасяване и подобряване на състоянието на язовира. Подготвя се техническо задание за възлагане на обществена поръчка за ремонт на дигата и прилежащото пътно платно. По разпореждане на кмета Пенчо Милков е въведен ежедневен контрол върху състоянието на съоръжението и са предприети мерки за подобряване качеството на водата, като е сключен договор за доставка на два промишлени аератора.

В рамките на проверката РИОСВ – Русе даде предписание на Община Русе до 7 юли да представи план-график за ремонтно-възстановителните дейности по язовирната стена и за мерките, свързани с бъдещото повишаване на водното ниво в язовир „Николово".

Община Русе ще продължи да работи в координация с компетентните институции и да информира обществеността за предприетите действия, насочени към гарантиране на безопасността на съоръжението, опазването на екосистемата и дългосрочното възстановяване на водоема.