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Прокуратурата нареди клипа със заспалото момиче да бъде свален, проверява таксиджията

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Клипът с 21-годишното момиче, заспало на задната седалка на такси, снимано от шофьора,  да бъде свален от социалните мрежи, а случаят ще бъде проверен от Софийската районна прокуратура, съобщиха от държавното обвинение. 

За постъпката на таксиджията, който се изявява като тиктокър, стана ясно в неделя.  Младо момиче разказа в телевизионен репортаж, че е било снимано, без негово съгласие, а кадрите били пуснати в ТикТок.  В Софийската районна прокуратура вече е постъпил сигнал от нея.     Веднага след като се запознал с него прокурор възложил проверка на дирекция „Киберпрестъпност" в ГДБОП. В хода й следва да се снемат сведения от момичето и от таксиметровия шофьор,  а клипът трябва да бъде свален от социалната мрежа, доколкото съдържа сцени, уронващи престижа на младата жена, категорични са от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор е указал проверката да се извърши в най-кратък срок.

Шофьорът се казва Петър Караиванов, стана ясно от репортажа на Нова тв. Той се изявявал като тиктокър, имал над 25 хиляди последователи и над 600 хиляди харесвания. Той сам признава, че снима клиентите си.

Младата жена, която се качила в таксито с приятелки, задрямала на задната седалка вероятно, защото била употребила алкохол. Телефонът ѝ бил изключен, a нямала пари в брой. След като се събудила, шофьорът ѝ дал зарядно и тя успяла да плати курса. На следващата сутрин обаче с потрес разбрала, че видео с нея обикаля интернет.

"Хората започнаха да ми изпращат хиляди съобщения. Непознати, познати. Питат: "Това ти ли си?". Изпаднах в истерия и абсолютен шок. Изобщо не съм очаквала, че този човек може да си помисли да ме качи в социалните мрежи, след като съм платила", разказа момичето. И добавя, че се  пoчувствало отвратително. Дори не искала да излиза от стаята си. 

Такси Снимка Архив

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