Полицията в Монтана издирва 76-годишен мъж от село Дълги дел

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Районното управление на МВР в Монтана издирва Иванчо Тодоров Стоянов (76 г.) от с. Дълги дел, община Георги Дамяново.

Мъжът е напуснал дома си на 27 юни (събота) около 14,00 часа и оттогава е в неизвестност. Издирва се по молба на негови близки. По данни на семейството страда от деменция. Издирваният мъж не носи в себе си никакви документи за самоличност и няма мобилен телефон.

В издирвателната операция участват служители от участъка в Георги Дамяново, ОДМВР – Монтана, Гранично полицейско управление - Чипровци и Държавно горско стопанство, жители от населеното място. В операцията са включени следово куче и дрон за наблюдение на района.

В деня на изчезването си Иванчо Стоянов е бил облечен с карирана риза в червено и черно и син анцуг.

Гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на издирвания или са го забелязали, се умоляват да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Анонимността им е гарантирана.