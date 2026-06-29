Владимир Кличко: Благодаря на България за мунициите, които ни дава от началото на войната

Благодаря на България, защото от началото на войната постоянно ни доставяте муниции, за да се отбраняваме, както и за енергийните източници. Това каза в ефира на Би Ти Ви боксьорът Владимир Кличко - брат на кмета на Киев Виталий Кличко.

Войната продължава. Само руснаците могат да се погрижат за себе си, така че да променят пътя си. Русия на Путин няма бъдеще, но Русия без него - може би има. Трябва да има последици за него. Зад всяко убийство има име на човек, който го е направил, зад него пък има командир, който също има име и фамилия. Най-лошото престъпление във войната е кражбата на бъдещето на нашите деца - особено на отвлечените от Русия. Много от тях вече са изгубили семействата си частично или изцяло, каза още той за войната в Украйна, която тече вече пет години. Разказа, че украинските спортисти сега тренират в убежища, понеже опасността от дронове е постоянна и навсякъде, но пък това допълнително ги мотивира.

Помня колко решителен беше. Битката приключи доста рано, но в първите рундове беше голямо предизвикателство, технически той е много подготвен. Бих се в моя роден град в Германия, очаквах феновете ми да ме превитстват, а залата беше пълна с български знамена. Казах си: "Ама какво става? Аз не съм в Хамбург, а в София", спомни си той за мача си с Кубрат Пулев през 2014 г. Украинецът спечели двубоя с нокаут в петия рунд.

Той отрече да има намерения да се връща на ринга.

Целта ми е да счупя рекорда и да стана най-възрастния на ринга. Още ме бива, но обявявам сега - в момента мисля повече как да помогна държавата си в тези трудни времена, как да помогна на Украйна, така че да останем една цяла и демократична държава, отговори той дали ще се върне към състезателната си кариера, каквито спекулации има.

Големият му брат Виталий също е бивш боксьор, но двамата никога не са се били. Такова обещание дали на майка си като деца.

"Как може човек да се бие с брат си? Мога да го прегърна, но не и да го ударя", каза Кличко.

Боксовата легенда гостува заедно с президента на федерацията по бокс Красимир Инински. Заедно организират европейското първенство по бокс в София през септември, което ще е и за мъже, и за жени.

Говорим постоянно за равенството между мъжете и жените. Имаме много жени шампионки, публиката ще може да ги види на живо. Благодаря много на Красимир Инински за помощта за организацията. Радвам се, че младите български спортисти ще могат да видят своите идоли. Когато аз бях аматьор и се бих в София, очаквах състезанието с нетърпение, спомни си украинецът.