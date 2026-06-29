Днес е Националният ден на безопасността на движението за водачи в Монтана и Берковица

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

По повод днешния Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, ОДМВР – Монтана организира превантивни акции с насоченост към шофьорите в региона.

В часовете от 09,30 ч. до 11,30 ч. екипи на сектор „Пътна полиция" при ОДМВР-Монтана и група „Пътен контрол" при РУ Берковица извършиха проверки на водачи на МПС в град Монтана и град Берковица. „По време на проверките служителите на реда отправят към шофьорите съвети и указания за безопасно поведение на пътя. Акцентира се върху рисковете от управление с несъобразена скорост, важността на използването на обезопасителни колани и недопускането на шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества", съобщи инспектор Емил Николов от сектор „Пътна полиция" при областната дирекция на МВР. Той допълни, че в рамките на час днес екипите от сектора са извършили проверки на 24 МПС и 26 лица в град Монтана, при които са установени 5 нарушения на Закона за движение по пътищата. Наложени са 5 глоби с фиш – 2 – за неизползване на обезопасителни колани и 3 – за неизползване на светлини, които са задължителни за водачите на МПС и през светлата част на денонощието. Инспектор Емил Николов посочи, че относно пътно-транспортния травматизъм от началото на годината на територията на област Монтана са настъпили 443 пътно-транспортни произшествия. От тях тежките инциденти на пътя са 102. Загиналите са 8, а ранените 135 ранени В сравнение със същия период на предходната година статистиката показва, че злополуките на пътя са със 72 повече, тежките катастрофи – с 2 по-малко, ранените – с 11 по-малко. В същия период от време днес на територията на Районно управление – Берковица екипите на група „Пътен контрол" от местното полицейско управление, заедно с ученици от Професионална гимназия „Д-р Иван Панов" и малчугани от ЦДГ, раздаваха на водачи на МПС листовки със съвети за безопасно шофиране на КПП Чапраза и на ул. "Александровска" в град Берковица.