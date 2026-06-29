Един загинал и трима ранени при катастрофата между Котел и Мокрен

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Един е загинал и трима са ранени при катастрофата на пътя между Котел и Мокрен. Това съобщиха от Областното пътно управление.

По-рано днес от АПИ съобщиха, че движението по пътя II-48 в участъка Котел – Мокрен е временно ограничено и в двете посоки заради катастрофа.

По първоначална информация в пътнотранспортното произшествие са участвали камион с турска регистрация и две коли. При инцидента един човек е загинал, а трима са пострадали, съобщиха от Областното пътно управление.

Обходният маршрут e Сливен – Ичера – Котел и обратно. Трафикът се регулира от Пътна полиция.