ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нови правила за преработка на излезли от употреба ...

Времето София 34° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23134402 www.24chasa.bg

Един загинал и трима ранени при катастрофата между Котел и Мокрен

976
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Един е загинал и трима са ранени при катастрофата на пътя между Котел и Мокрен. Това съобщиха от Областното пътно управление.

По-рано днес от АПИ съобщиха, че движението по пътя II-48 в участъка Котел – Мокрен е временно ограничено и в двете посоки заради катастрофа.

По първоначална информация в пътнотранспортното произшествие са участвали камион с турска регистрация и две коли. При инцидента един човек е загинал, а трима са пострадали, съобщиха от Областното пътно управление.

Обходният маршрут e Сливен – Ичера – Котел и обратно. Трафикът се регулира от Пътна полиция.

Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)