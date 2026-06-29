Съдът остави на свобода геодезиста по разследването за удостоверенията за търпимост в Баба Алино

Районният съд във Варна наложи най-леката мярка за неотклонение – „подписка", на 49-годишен геодезист, обвинен в документно престъпление, свързано с изготвянето на геодезически снимки, използвани за издаването на удостоверения за търпимост на строежи, включително в местността Баба Алино.

Според прокуратурата обвиняемият е извършил престъплението при условията на продължавано престъпление през 2023 г. По данни от разследването той е изготвил геодезически снимки по възлагане на частно дружество, които впоследствие са послужили за вписване на неверни обстоятелства в официални документи. Именно въз основа на тях са били издадени удостоверения за търпимост на редица строежи.

Съдът прие, че на този етап от досъдебното производство събраните доказателства позволяват да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е съпричастен към деянието.

Въпреки това магистратите не уважиха искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка „задържане под стража".

Като мотиви съдът посочи, че 49-годишният мъж има постоянен адрес, не е осъждан, няма криминални прояви и не съществува реална опасност да се укрие или да попречи на разследването.

Съдът отчете и факта, че за повдигнатото обвинение законът предвижда наказание до две години лишаване от свобода или пробация. Предвид чистото съдебно минало на обвиняемия, ако бъде признат за виновен, законът допуска той да бъде освободен от наказателна отговорност и вместо това да му бъде наложена административна санкция – глоба.

Поради тези обстоятелства съдът прецени, че не са налице законовите предпоставки за задържането му под стража и определи мярка за неотклонение „подписка", съобщават от пресцентъра на съда.

Определението подлежи на обжалване и протест в тридневен срок. При постъпване на жалба или протест делото ще бъде разгледано от Окръжния съд във Варна на 3 юли от 11 часа.