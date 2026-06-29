Нито един десетокласник от Пловдив и региона не изкара 100 т. на матурата по БЕЛ

Средният резултат от изпита по математика е 27.99 точки

Нито един ученик от десети клас не изкара максималните 100 точки на националното външно оценяване по български език и литература в Пловдив и областта, сочат данните на Регионалното управление по образованието в града. За сметка на това 13 деца са получили 0 точки. Средният резултат на изпита по БЕЛ е 45.37 точки при 46.75 през миналата година.

Изпитът по български език и литература се проведе на 17 юни. На него се явиха 5044 ученици от Пловдив и региона, а 1228 не са отишли на матура.

Националното външно оценяване по математика беше на 19 юни, като в него участваха 4557 десетокласници. Седем ученици са постигнали максималните 100 точки, а 36 са получили 0. Средният резултат от тази година е 27.99 точки – най-ниският досега. За сравнение, през миналата година 23-ма ученици са изкарали пълните 100 точки, а средният резултат тогава е бил 32.62 точки.