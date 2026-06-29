ДПС: Охраната на Пеевски струва малко над 220 000 лв. за 10 месеца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Охраната на Делян Пеевски възлиза на малко над 220 000 лева за 10 месеца, като важна подробност е, че личният състав на НСО, изпълнил тази задача, продължава да е част от НСО и днес вероятно охранява друго лице, защото те работят това. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС в своя позиция.

Ето какво гласи тя:

Изразяваме искрено задоволство от решението на Административния съд - Добрич, с което постанови на началника на НСО ген. Емил Тонев оповестяването на разходите за охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Припомняме, че г-н Пеевски многократно настоя осветяването на фактите, свързани с назначената му с решение на Комисия по закон охрана, за да бъдат пресечени спекулациите и лъжите по темата, но му беше отказано с аргумента, че това представлява класифицирана информация.

Сега истината излезе наяве и тя сочи едно - че тези политици, анализатори и журналисти, които крещяха и ревяха за милиони за охрана, харчени всяка година, с които можело да строят детски градини, училища и университети са едни обикновени лъжци.

Охраната на г-н Пеевски възлиза на малко над 220 000 лева за 10 месеца, като важна подробност е, че личният състав на НСО, изпълнил тази задача, продължава да е част от НСО и днес вероятно охранява друго охраняемо лице, защото те работят това.

Но както е казал Линкълн -

"Можеш да лъжеш малко хора през цялото време или да излъжеш всички за кратко време, но не можеш да лъжеш всички през цялото време."

А всички от ПП-ДБ се опитват да лъжат всички през цялото време.

Няма шанс - истината винаги е по-силна от лъжата!

През май стана ясно, че НСО сваля специализираната охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски. Тогава началникът на НСО ген. Емил Тонев уведомил Пеевски, че охраната му ще бъде свалена.

Решенията за налагане на такава охрана се взимат от тричленна комисия в състав шефовете на НСО и ДАНС и главния секретар на МВР.

По същото време бе свалена и охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.