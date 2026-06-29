Кметът на Варна: Ще обжалвам всеки болничен на служител, укриващ се от уволнение

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Кметът на Варна Благомир Коцев заяви в публикация в социалните мрежи, че ще обжалва в съда всеки болничен лист, за който има съмнения, че се използва за избягване на дисциплинарно уволнение. Повод за позицията му са два случая на служители от общинската администрация, срещу които текат производства, а впоследствие са излезли в болничен.

„Освен криминализирането на незаконното строителство, което обмисля правителството, предлагам да се криминализират и фалшивите болнични. Издаването на фалшиви болнични е не по-малко злодеяние от издаването на фалшиви удостоверения за търпимост", заявява кметът.

Коцев отбелязва, че срещу главния архитект на Община Варна от април тече специална процедура в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняването му, а от май той е в болничен.

Дисциплинарно производство от април се води и срещу бившия директор на дирекция „Строителен контрол" в общината. Преди месец е била издадена заповед за неговото отстраняване, като по твърдения на кмета в същия ден служителят е излязъл в болничен.

„Ще жаля в съда всеки болничен лист на укриващ се от уволнение служител", заявява още кметът.

Той отправя и призив към компетентните институции да проверят практиката с издаването на болнични листове в подобни случаи.

„Призовавам компетентните органи да разследват тази практика по същия начин, по който разследват фалшивите удостоверения за търпимост в предния мандат", посочва още кметът.