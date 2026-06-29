Ефремова: Има нужда от по-ясни правила за координация на системите за социална сигурност

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова подчерта необходимостта от по-ясни и опростени правила за координация на системите за социална сигурност, включително при дистанционна и хибридна работа, трансгранична заетост и самостоятелна заетост. Ефремова представи позицията на България по ключови теми от европейския социален дневен ред на заседание на Съвета на Европейския съюз (ЕС) по заетост и социална политика, което се проведе в Люксембург, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

Министърът постави акцент на значението на по-нататъшната цифровизация, по-добрия обмен на данни между институциите на държавите членки и засилването на ролята на Европейския орган по труда за предотвратяване на злоупотреби. При обсъждането на Стратегията на ЕС за борба с бедността тя заяви подкрепата на България за подход, основан на превенция, активно включване в обществото, достъп до качествени услуги и прекъсване на предаването на бедността между поколенията. Ефремова посочи, че европейските инициативи следва да допълват националните политики и подчерта значението на ефективното насочване на мерките към децата и уязвимите групи, които имат нужда от подкрепа.

Наталия Ефремова представи българския опит при защитата на работниците от екстремни температури, както и дейността на Инспекцията по труда за спазването на нормативните изисквания. Тя посочи, че темата има пряко значение за достъпа до образование, заетостта, мобилността на работната сила и социалното приобщаване.

Министър Ефремова се срещна с Дара Калъри, която еминистър на социалната закрила и министър на развитието на селските райони, на общностите и Галтахта на Ирландия. Двете обсъдиха приоритетите на Председателството на Съвета на ЕС през втората половина на 2026 г. С Макс Хан, министър по въпросите на семейството, солидарността, съвместния живот и приемането на бежанци на Люксембург беше обсъдено изпълнението на национални мерки за борба с бедността.

Министерството на труда и социалната политика в диалог с национално представителните организации на и за хората с увреждания ще търси решения, които ще гарантират по-ефективно насочване на подкрепата за тях, така че тя да бъде съобразена с нуждите на всеки, каза министър Ефремова преди дни.