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Остава в ареста шефът на ВиК - Несебър, обвинен, че взел 8000 евро подкуп

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Темида Снимка: Пиксабей

Окръжният съд в Бургас реши да остави в ареста ръководителя на ВиК-Несебър. Той е обвинен, че е взел подкуп от 8000 евро, за да присъедини имот към канализационната мрежа, съобщава БНТ. 

Задържан при акцията миналата седмица беше и неговият заместник, който обаче по-късно е бил освободен. Проверяват се данни дали и назад във времето е имало корупционни практики в местния клон на водоснабдителното дружество.

Първите сигнали за корупция във ВиК-Несебър са получени в края на миналия месец. Започнало разследване, включително със специални разузнавателни средства.

„Когато лице реши да се включи в канализационната мрежа на ВиК-Несебър, отивайки на гишето, оттам го препращат към ръководителя. Още в началото му казали: „Не си пускайте заявление, отидете при ръководителя". И там се започва – дайте, ще видим, ще поговорим. След това получава предложение", посочва ст. комисар Николай Ненков, началник на ОД на МВР – Бургас.

Такова предложение получил и мъж от Несебър. Срещу 8000 евро да бъде включен имотът му в село Кошарица в канализационната мрежа. Парите, които дал на началника на ВиК, обаче били белязани.

„Белязаният материал съответства на банкнотите и върху задържаното лице, единствено и само на него. Фактическото предаване на парите става лично между основния ни свидетел и ръководителя на звеното. Те са били само двамата", каза наблюдаващият прокурор Андрей Червеняков. 

Разследващите ще проверяват и дали подкупите са били практика.

„В частния адрес са установени значителни парични средства – около 33 000 евро, като в непосредствена близост до тях са установени тефтери, списъци с имена", казва Асен Фортунов, началник отдел „Икономическа полиция" към ОДМВР – Бургас. 

Темида Снимка: Пиксабей

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