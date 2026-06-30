Синята къща в Стария град става кафене с експозиции на Пловдив от миналия век

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Горните два етажа на знаковата сграда ще представят модернизирането на града след Освобождението

Помещението не е реновирано близо 30 г., има течове, мухъл и разбита мазилка, обясни шефът на Етнографския музей доц. Ангел Янков

340 800 евро са необходими за ремонта, търсят ги от общината

Една от емблематичните сгради в Стария град на Пловдив - къща "Павлити", отново ще отвори врати за посетители.

След като миналата година община Пловдив прехвърли обекта за стопанисване на Етнографския музей, екипът е изготвил проект за реставрация, като основното желание на директора доц. д-р Ангел Янков е да заработи кафенето, което преди десетилетия се е намирало на приземния етаж.

Заведението е носило името Синята къща, което остава название на сградата и до днес. То ще функционира и като естествено продължение на експозицията, предвидена да бъде изложена на горните два етажа, тъй като хората ще могат да се

потопят напълно в атмосферата от края на XIX и началото на XX в.

Къщата е построена около 1850 г. за богатия търговец от Пещера Георги Павлити. Намира се на пресечката на днешните улици "Петко Славейков" и "Арх. Христо Пеев" и е част от площадното пространство до църквата "Св. Неделя".

От средата на миналия век е паметник на културата, а през 1966-а е дадена за управление на Общинския институт "Старинен Пловдив". Направена е реставрация, но

през 1982 г. в сградата избухва пожар,

който засяга сериозно втория етаж. Наложило се експерти аварийно да спасяват стенописите. През 2023-а по проект на "Старинен Пловдив" също бяха извършени реставрационни дейности.

Оказва се обаче, че след прехвърлянето на Синята къща на Етнографския музей управата е заварила приземния етаж в ужасно състояние.

"Миналата година, като влязохме, по стените течеше вода, имаше мухъл и изкъртена мазилка", разказа пред "24 часа" доц. Янков. Директорът на музея обясни, че веднага започнали изработването на проект, който минал съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство и след като го получили обратно без забележки, пристъпили към обявяването на обществената поръчка.

Стойността на ремонтните дейности е 340 800 евро с ДДС, като

избраният изпълнител ще има 180 дни да приключи работата

Все още обаче не е осигурено необходимото финансиране.

Доц. Янков е заложил сумата в проектобюджета за тази година и се надява градската управа да отпусне парите.

"За един общински бюджет не са много, но за музей са непосилни", каза той, но увери, че е получил подкрепата на общината. Директорът не се притеснява, че в хода на ремонта може да излязат "подводни камъни", като изненадите, които удължиха строителството в Хуманитарната гимназия с близо година - всичко е проучено.

Освен в приземния етаж, който е стоял неизползваем и неподдържан близо 30 г., строители ще работят и по горните два етажа на Синята къща, макар и те да са в сравнително прилично състояние. Назад във времето там са се помещавали Националният дарителски фонд "13 века България", Студентският дом и Общинската фондация "Пловдив 2019". Директорът на музея доц. д-р Ангел Янков иска експозицията и кафенето да връщат посетителите обратно в миналия век. СНИМКА: ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ - ПЛОВДИВ

"Няма да имаме архитектурни проблеми. Основното са строителни работи, свързани с възстановяването на кафенето, санитарните възли и избата", разказа директорът. Всички крила на прозорците по фасадата на емблематичната сграда ще бъдат сменени с нови, като шаблоните за тях са се вземали отделно, защото елементите са различни.

Първият етаж на сградата е с мокет, който по думите на доц. Янков е "прахосъбирач" и трябва да бъде премахнат, за да се сложи дюшеме.

"Ако се качите на втория етаж, ще видите, че

в годините назад са започвани подобрения, но не са довършени

Единствено е изциклено дюшемето там, което е добре", обясни той.

Администрацията на Етнографския музей заварила и радиаторите боядисани. По проект те трябва да се премахнат и да се сменят с модерно отопление с конвектори.

Строителят ще подмени старите електротабла от миналия век, ще работи по водопровода и тавана, като нужда от ремонт има и в дворното пространство, където сега се забелязват пукнатини, а плочките са в "свободно плаващо състояние".

"Ще използваме отново всичко, което не е повредено, като например запазените врати", посочи още доц. Ангел Янков. Той планира на горните два етажа да се открие

нова експозиция, която да представя съвременния Пловдив

Ще се представи модернизацията на града от края на XIX и началото на XX в., но това ще остане цел за следващите години.

През 2026-а трябва да приключат всички дейности по кафенето, което няма да е просто заведение, а ще препраща посетителите в същата тази обстановка, на която ще се наслаждават в големите зали на Синята къща.