Опасват Бургас с голи пътеки срещу пожари

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Ще са широки 6 метра и растителността по тях ще е премахната до почвения слой

Според статистиката градът е най-уязвим от север, затова първите ивици ще бъдат там

Превантивни противопожарни мерки предприема община Бургас, за да ограничи щетите при бъдещи пожари.

За целта се изграждат минерализовани ивици около критични места и се подновяват вече съществуващи, обявиха от кметството.

Става въпрос за голи пътеки, които се залагат по периферията на горските територии. Те са с широчина от 6 метра и в тях растителната покривка е отстранена до минералния почвен слой.

Целта е по този начин да се ограничи развитието на огън от пожар,

като не се допусне огънят да достигне до урбанизираните територии, както и пожари от населените места да не навлизат в полски и горски територии.

Местата, които ще бъдат защитени с този тип ивици, са определени на базата на минали пожари. Такива ивици ще има около Българово, кв. "Банево", кв. "Рудник", кв. "Черно море", вилна зона Острицата, район "Минерални бани", землищата на селата Изворище и Миролюбово.

Тъй като температурите вече са високи и сме в пожароопасния сезон, община Бургас напомня на собствениците и ползвателите на имоти да почистят храстовидната и тревната растителност като превантивна мярка срещу пожари. Срокът за това е 30 юни 2026 г.

След тази дата ще бъдат извършвани проверки и при констатирани нарушения ще се търси административно-наказателна отговорност от нехайните стопани.

Мерките са част от проекта "Повишаване на устойчивостта на критичната инфраструктура в Средиземноморието чрез изпълнение на инженерни природосъобразни решения" №101157707, който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС по програма "Хоризонт Европа 2021-2027".

Минали години се оказа, че Бургас е най-уязвим за горски пожари от север. Природните стихии унищожиха десетки къщи и постройки във вилните зони, а през 2025-а достигнаха опасно близо и до Българово.

За помощ на огнеборците тази година са осигурени и дронове, които ще облитат района, за да дават полезна информация за движението на огъня.