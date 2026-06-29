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Заради жегите мобилните центрове за отпадъци в Бургас ще работят само до обед

Димчо Райков

[email protected]

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Мобилните центрове ще приемат разделно отпадъци само до обед.

Поради очакваните високи температури, считано от 30 юни, 23-те мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци на територията на Община Бургас ще работят с променено работно време само до обед. До второ нареждане те ще бъдат на разположение на гражданите от 7 до 12 часа.

Промяната се въвежда с цел осигуряване на безопасни условия на труд за служителите и безпроблемно обслужване на гражданите в условията на летните горещини, казаха от общината. И призовава отпадъците за разделно събиране да бъдат предавани в рамките на новото работно време на мобилните центрове.

Мобилните центрове ще приемат разделно отпадъци само до обед.

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