10-годишната Елеонора съчинява истории от 1-и клас - още щом научила буквите, мечтае да напише книга

Има 8 първи награди и още куп отличия от конкурси у нас и по света

С 6-годишното си братче играят на рими, и той вече се готви за член на литературния клуб в Стара Загора

Ели е едва на 10 години, но нейните стихове и разкази само през изминалата учебна година вече са отличени с 8 първи места от конкурсите, в които е участвала, 4 втори и още толкова трети. Цяла етажерка с дипломи, грамоти и статуетки показва пътя на петокласничката от училище "Кирил Христов" в Стара Загора Елеонора Паунова към света на думите и магията, която се случва с тях под перото й.

Като всяко дете и тя е развълнувана, че пред нея е лятната ваканция, но плановете са малко по-различни от тези на повечето нейни връстници - Ели със сигурност ще пише и ще чете. Извън задължителната за V клас литература си е приготвила книги на Магнус Чейс, "Емил от Льонеберя" от Астрид Линдгрен, както и стихотворения от Иван Вазов.

А докато са на море в Несебър, с 6-годишния си брат Калоян ще поиграят и на рими - единият казва дума, другият трябва да открие с каква друга дума се римува. Така и Калоян се готви отсега да бъде участник в литературния клуб към Центъра за подкрепа на личностното развитие в града.

Отсега Елеонора е сигурна, че с него там ще бъде интересно и забавно. А това, че майка им Невена Божкилова ръководи клуба, ги задължава да бъдат най-старателни от всички.

В клуба участват около 50 деца между 6 и 19 г.

"Провеждаме заниманията си два пъти седмично, като се учим да създаваме логически свързани и художествени текстове, четем заедно, посещаваме и организираме културни събития", разказва ръководителката. Според Невена Божкилова един от най-добрите начини да се стимулира творческата енергия на децата е, като участват в различните литературни и художествени конкурси, които се организират в цялата страна и в чужбина.

Така етажерката с отличията на Ели бързо се запълва. Едно от първите места, които печели, е в раздела "Проза" на националния литературен конкурс "Вълшебният свят на Ангел Каралийчев 2026", организиран от Националния дворец на децата в София.

Неотдавна чак от Чикаго в САЩ пък долетя новината, че е класирана на второ място в конкурса за български деца "Изящното перо", организиран от Конфедерацията на българските културни организации и дейци в чужбина и Салона на българската култура и духовност в Чикаго. А първата награда там тази година е присъдена за разказа на друг член на старозагорския литературен клуб - 7-годишния Теодор Христов, който се оказа най-малкият участник в литературното състезание. И той, и Елеонора са намерили свои оригинални сюжети по темата на конкурса "Ако си дал".

За втора година Ели получава награда за стихотворение

от международния литературен конкурс "Вълшебното перо 2026", организиран от училище "Иван Вазов" в Париж с партньорството на Изпълнителната агенция на българите в чужбина и МОН. За авторитета на този конкурс говори фактът, че председател на неговото жури е известната писателка Здравка Евтимова. Сега е подгласник на победителя, а миналата година на същия конкурс е на трето място.

За съжаление, нито тогава, нито сега момичето е имало възможност да пътува до Париж, за да получи лично отличията си. Затова пък стигна до София и като един от 10-те финалисти участва в церемонията по награждаване на победителите в 43-ия конкурс на БНР "Искри 2026". Елеонора Паунова през новата учебна година ще бъде петокласничка в училище "Кирил Христов" в Стара Загора. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Много ценна за момичето е и специалната награда на община Казанлък от XXIX национален конкурс за хумористична литературна творба "Присмехулници 2026", посветен на рождения ден на Чудомир.

Ели разказва, че започнала да съчинява свои истории още в първи клас, когато научила буквите.

Първо измисля сюжета, после пише и думите се подреждат от само себе си като в детска игра

Освен в литературния клуб бъдещата 5-класничка напредва в писането и по време на часовете в училище. Много емоционално и със сълзи преживява раздялата при завършването тази година с досегашната си класна Мима Бойчева и с учителката си от занималнята Нина Талаянова.

Ели разказва една история с преподавателката си Бойчева: в час тя написала на няколко листчета различни думи и след това с жребий трябвало да изтеглят две и те да станат основа на сюжет за малък разказ. Паднали се думите "книга" и "тухла".

Тогавашната 4-класничка бързо измислила сюжет: Най-напред книгата стояла на рафта, затворена в един шкаф. В един момент тя видяла, че стопанинът отива в другата стая и я оставя в шкафа. Била любопитна да види какво прави той, но нямало как да излезе. Тогава помолила тухлата от стената, на която бил прикрепен шкафът, да се отмести и да отвори път към другата стая. Тухлата се съгласила, а когато книгата влязла в другата стая, видяла стопанина си с нова книга в ръка. Започнала да ревнува и се върнала сърдита на мястото си върху рафта. Рисунката, с която 10-годишната Ели спечели първа награда в националния конкурс "Ветеринарният лекар - лечител на човечеството 2026" в Стара Загора. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Ели мечтае един ден да издаде своя книга с разкази. Засега обаче не казва с категоричност, че иска да стане писател, защото освен литературата я изкушава и сцената. Играе в детската театрална школа на кукления театър в Стара Загора с ръководители Василена Чернаева и Кирил Антонов, посещава школа по класическа китара, рисува. Този талант пък донесе първо място в раздела за рисунка от националния конкурс "Ветеринарният лекар - лечител на човечеството 2026" в Стара Загора.

На изпитите при завършването на IV клас артистичната Елеонора получи 92,5 точки от 100 по български и 82 по математика. Заслужи и наградата на името на патрона на училището си Кирил Христов - статуетка, която от 2 г. се връчва на

четвъртокласник с най-голям принос

към школото. Номинирани били десетина деца от 5-те паралелки на випуска, завършил тази година началния етап на образованието си.

Преди дни община Стара Загора започна изпълнение на проекта "Таланти без граници", чиято цел е да открива, развива и насърчава дарбите на децата в областта на STEM, изкуствата, културата, спорта и чуждите езици, като с това те постигат и по-високи резултати в обучението си. Обхваща малчугани още от детските градини и ученици от основния и гимназиалния етап. Идеята е с помощта на проекта да се създаде устойчив модел за извънкласни образователни дейности, така че децата да развиват своите способности в подкрепяща и мотивираща среда.

В следващите 3 г. ще бъдат организирани клубове, школи, работилници, майсторски класове, тренировъчни лагери. Предвидени са и конкурси, състезания, фестивали, пленери, викторини, хакатони и инициативи, насърчаващи изявата на млади таланти. Елеонора с прабаба си Николина и майка си Невена в село Обручище, община Гълъбово. Прабаба й я научила да плете. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

"Проектът е особено емоционален за нас, защото виждаме колко много умни, будни и любознателни деца има. Вярваме, че всяка допълнителна подкрепа ще бъде изключително ценна за децата в Стара Загора", казва зам.-кметът Надежда Чакърова.

"Таланти без граници" е проект с бюджет 383 152 евро, от които 325 679 са съфинансиране от ЕС, ще се изпълнява до 13 май 2029 г. Новината за него зарадва и литературния клуб, част от който е Елеонора.

Едно стихотворение от Елеонора Паунова

Хей, пролет иде!

Хей, пролет иде тука при децата!

Ето го и щърка, крачи по полята.

Йони бързо тича с другите дечица.

Пролетта протегна своята ръчица.

Розови листенца тя навред рисува.

Обич тя разпръсква и до нас танцува.

Лястовички мили, мили и добрички,

Ето ви отново, чакаме ви всички.

Тайничко ни гледа слънцето голямо

И зад облак бял се скрило, виж го само.

Дето пролет мине, усмивки подарява.

Ето, вижте всички, пролет тук настава!

(акростих)