Детето искаше колата да спре и майка му да се събуди - 12-годишна овладя волана на магистрала (Обзор)

Въпреки огромния стрес момичето се свързва с тел. 112 и с инструкциите на полицай успява да спаси и себе си, и майка си, която получила инсулт

12-годишно момиче шофира кола от пасажерската седалка на магистрала “Струма”, след като майка ѝ получила инсулт зад волана, овладяло возилото в продължение на километри и успяло да спре без инцидент с ценните напътствия на служители от МВР, с които се свързало на тел. 112. Уникалната случка е от неделя.

Детето и майка му пътували от София към Перник. Момичето било на предната седалка и с колан. По принцип не се возело там, но за щастие, този път решили да е отпред.

Около 12 ч на жената ѝ станало лошо. Колата продължавала да се движи. Тогава детето набрало 112. Обадил се операторът Георги Петров от центъра на институцията в София. Момичето било в шок.

“Каза ми, че пътуват към София по магистралата, но майка ѝ е припаднала и тя опитва да овладее и спре колата. Чуваха се писъци”, разказа пред “24 часа” Петров. На системата за местоположение видял, че всъщност се движат в другата посока.

“Опитах се с добър тон, с приятелски глас да успокоя момичето, да взема най-важната информация като регистрация, цвят и марка”, казва той. “То искаше колата да спре и майка му да се събуди”, спомня си за разговора Петров. Детето не знаело номера на табелата, но посочило, че са в сиво-бял хюндай. Информацията била достатъчна. Операторът решил да се свърже първо с полицията в Перник, която може да помогне за спирането на колата. Казал на детето, че ще им се обади и прехвърлил разговора. Освен това предал електронно съобщение на Спешна помощ, пожарната и АПИ.

Оттам разговорът поели от полицията в Перник. В началото патрулки се насочили към София заради объркването в посоката, но бързо разбрали правилната.

Момичето продължавало да говори с полицията в Перник и държало волана, за да не излезе колата от магистралата. То следвало инструкциите. След като насочило колата в аварийната лента, натиснало стопбутона. Свидетели разказаха, че после обяснило действията си. Момичето търсело ръчната спирачка, за да я дръпне, но не я намерило. Затова дори посочило, че се навело да натиска педала за спиране с ръка.

Екипите на Спешна помощ закарали жената в болница. Оказало се, че е получила инсулт. От полицията определиха действията на 12-годишното момиче като пример за изключително хладнокръвие и бърза реакция в критична ситуация. А от тел. 112 посочиха колко е важно децата да знаят за спешния номер. За да са наясно, оттам често правят беседи в детските градини и училищата. Петров пък посочи, че за 7 години като оператор в тел. 112 за пръв път има такъв случай. Разговорът с момичето продължил по-малко от минута, а от обратната връзка с институциите разбрал, че случаят се е разминал без катастрофа. Преди това е получавал обаждания от деца, но за пожари или домашно насилие.