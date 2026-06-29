МВР: Камерите ще са видими, при разследване на катастрофи ще анализираме и пътя (Обзор)

Санкционират по нов начин след анализ на практиката в чужбина

Инцидентите с тирове зачестяват

Две нови тактики ще прилага МВР срещу войната по пътищата, съобщи зам. вътрешният министър Калоян Калоянов в понеделник, когато се отбелязва денят на пътната безопасност.

Министерството е анализирало ситуацията в други държави, където жертвите са малко. Там ролята на полицията е 20-30%, останалата част е ангажимент на други институции, а превантивната работа започва още от най-ранна детска възраст.

Калоянов посочи набелязаните мерки. Първата е анализ на наложените от полицията глоби, като целта е да се види как са санкционирани досега нарушителите. Калоянов не влезе в подробности, но една от тактиките е камерите да са видими заради превантивния ефект, а не само да се трупат глоби.

Обект на проверки ще бъдат и колите при катастрофи със загинал или ранен. В протоколите за оглед ще се отбелязва състоянието на мантинелите, билбордове, които създават опасност, дървета и храсти край пътя, даде пример Калоянов. Ще се вписват и всички други фактори, които може да са били предпоставка или причина за катастрофата.

Проверки на мантинелите поиска миналата седмица и вътрешният министър Иван Демерджиев. Поводът бе катастрофата на “Тракия”, при която тир мина през преградите, влезе в насрещното и уби две деца и бащата на едно от тях. В неделя пред БНР министърът посочи, че зад двете фирми за мантинели, избирани при поръчки, е сянката на бивш премиер. Калоянов обаче обясни, че тече разследване и ще говори с конкретика, когато има повече информация.

Заради състоянието на пътищата само през юни МВР е пратило 1500 писма до стопаните им от АПИ и общините. Срокът да отговорят и да вземат мерки е 2 месеца.

Потенциални проверки на турските фирми с камиони анонсира главният секретар на МВР Любомир Николов. Поводът е тир, който карал в София с 90 км/ч въпреки две спукани възглавници и разкачен заден мост, закрепен с колани. Случаят е от неделя, а турският шофьор бил хванат при проверка на СДВР. Оказало се, че шофьорът се движи с леснозапалим товар, а няма такова разрешение. Той тръгнал от Белгия и трябвало да мине през Капитан Андреево за Турция. Освен това разменил тахошайбата си със свой колега, който бил в Пловдив. Уредът отчита скорост, почивки и други. Часове след като се разбра за случая, румънски камион и кола с турска регистрация се удариха на пътя между Мокрен и Градец, област Сливен. Един загина, а трима са в болница. Автомобилът опитал забранено изпреварване и се забил в камиона. Жена от колата починала, трима са в болница. Един от тях е бил транспортиран до Бургас с медицинския хеликоптер.

В понеделник Калоянов и Николов отбелязаха Националния ден на безопасността на движението по пътищата, организиран от Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”. На площад “Св. Неделя” в София имаше различни демонстрации за малки и големи. При една от тях деца се качваха да видят ефекта на колана при спускане и рязко спиране със 7 км/ч. В друга от Столичната община показаха как се реже кола и се вадят хора при тежка катастрофа.

