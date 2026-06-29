Пожар лумна в изоставена лавандулова нива край Гурково

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​Пожар в изоставена лавандулова нива край Гурково вдигна на крак пожарникарите тази вечер.

След като е бил подаден сигнал малко преди 20 часа, на място веднага са били изпратени два екипа, съобщава БНТ.

​Към момента огънят е локализиран и няма опасност от по-нататъшно разрастване на пожара към близките райони.

От пожарната напомнят, че с високите температури се увеличава и рискът от горски пожари. Властите призовават гражданите да бъдат изключително внимателни и да избягват боравенето с открит огън сред природата.