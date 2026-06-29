Експертизите категорични: Няма как загиналата в Бегово Красимира да се е простреляла сама

Вероятните хипотези са две, но и в двата случая на спусъка трябва да е бил пръстът на подсъдимия за убийството й баща на децата й Любомир

Няма вариант намерената мъртва в дома си в калояновското село Бегово на 11 септември 2020 г. Красимира Куковска да се простреляла сама с намерената до трупа й въздушна пушка. Това категорично показва изслушаната комплексна съдебномедицинска, техническа и балистична експертиза.

Подсъдим за смъртта на Красимира е бащата на двете й деца Любомир Петров. Според прокуратурата младата жена била заможна, глезела го със скъпи подаръци, но когато парите й намалели, го накарала да напусне дома й. Обвинението срещу него гласи, че на фаталната дата се е промъкнал в къщата й и я е застрелял с пушката, която била там.

След задържането си Петров първоначално твърдял, че Красимира се е самоубила, после - че двамата са се боричкали и тя е починала от случаен изстрел. На предишното заседание по делото - на 6 март т. г., той се отрече от показанията си, заяви, че са били дадени под натиск, и че всъщност е намерил Красимира мъртва на дивана, а пушката била между краката й.

Според вещите лица две са възможните хипотези - изстрелът да е бил произведен при дърпане на оръжието между двамата или Любомир да е стрелял по майката на децата си, но и в двата случая предпазителят трябва да е бил свален, а на спусъка да е бил неговият пръст. Красимира е починала 7 секунди след прострелването.

Пледоариите по делото ще са на 13 юли т. г.