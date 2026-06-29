Слави до Демерджиев: Толкова писма не съм писал дори от казармата на гаджето

Аз толкова писма не съм писал в казармата на гаджето, което оставих в Плевен, а на Вас Ви пиша всяка седмица. Това заяви лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов. Той за пореден път пише писмо до вътрешния министър Иван Демерджиев относно случая "Петрохан". И сега, като предишните пъти, то е с копие до премиера Румен Радев.

"Случаят „Петрохан" е важен заради многото въпроси, които чакат своите отговори. Въпросите ги задаваме ние, а отговорите са при Вас. Докога, бе, господин министър, ще Ви чакаме?", пита Трифонов. И посочва, че е видял много вътрешни министри, огромна част от които били "самозабравили се чиновници". Казва, че Демерджиев започва да му прилича на такъв.

Трифонов се обръща и към министър-председателя Румен Радев. Призовава го да посъветва министъра на вътрешните работи "да се вземе в ръце и да даде така необходимите отговори за случая „Петрохан".

Досега Слави Трифонов е написал поне 5 писма до вътрешния министър Иван Демерджиев по случая, при който трима загинаха при хижа "Петрохан" и трима - на връх "Околчица".

"В МВР се провежда разследване по случая „Петрохан" под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - София, което към настоящия момент не е приключило. По досъдебното производство се провеждат активни действия по разследването с оглед разкриването на обективната истина и събирането на необходимите доказателства. Съгласно разпоредбата на чл. 198, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс материалите по разследването не могат да се разгласяват без разрешение на прокурора", гласи част отговора на Демерджиев на едно от писмата на Трифонов.

Ето какво гласи цялото писмо на Слави Трифонов, публикувано във фейсбук профила му:

ДО

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

КОПИЕ ДО

РУМЕН РАДЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Господин Демерджиев,

Аз толкова писма не съм писал в казармата на гаджето, което оставих в Плевен, а на Вас Ви пиша всяка седмица. При това въобще не съм влюбен във Вас. Случаят „Петрохан" е важен заради многото въпроси, които чакат своите отговори. Въпросите ги задаваме ние, а отговорите са при Вас. Докога, бе, господин министър, ще Ви чакаме? Аз няма да спра да питам и ако Вие не спрете да мълчите, ще влезем в един порочен кръг. Колкото повече мълчите, толкова по-подозрителен ставате, господин Демерджиев.

Господин Демерджиев, много министри на вътрешните работи съм видял. Огромната част от тях бяха самозабравили се чиновници. Съжалявам, но започвате да ми приличате на такъв. Много бързо - министър сте от два месеца.

P.S.

Господин Радев,

Съветвам Ви сериозно да обърнете внимание на случая „Петрохан" и на назначения от Вас за министър на вътрешните работи господин Демерджиев. Хората са избрали Вас, а не Вашите министри. И ако те се скатават, както господин Демерджиев, отговорността е изцяло Ваша. Така че посъветвайте господин министъра на вътрешните работи да се вземе в ръце и да даде така необходимите отговори за случая „Петрохан".

Съветвам Ви съвсем приятелски.