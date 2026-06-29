ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия - Парагвай - 0:0 в 1/16-финал №3 на свето...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23136207 www.24chasa.bg

Пожар гори край Айтос

1280
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пожарна Снимка: Архив

Голям пожар е избухнал тази вечер в района на Айтос, в близост до местността „Трите братя". Сигналът за инцидента е подаден малко преди 22 часа.

Огънят е обхванал сухи треви и храсти в труднодостъпен терен. На място са изпратени два екипа на пожарната от Айтос, началникът на районната служба, а към района се насочва и високопроходим автомобил, който да подпомогне действията по овладяване на пожара, съобщи БНТ. 

В гасенето се включват и горски служители. Към момента няма опасност за населението. Районът не за първи път е засегнат от подобен инцидент – на същото място пожар имаше и миналата година.

Пожарна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)