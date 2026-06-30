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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23136678 www.24chasa.bg

Пеевски поиска НСО да разкрие колко струва охраната на всички охранявани лица от 2013 г. до днес

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Делян Пеевски Снимка: Пресцентър на ДПС

Лидерът на ДПС Делян Пеевски поиска НСО да разкрие колко струва охраната на всички охранявани лица от 2013 година до днес. Той ще отправи искане към началника на НСО генерал-майор Емил Тонев по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за предоставяне на информацията за всички лица, на които са охранявани от 2013 г. до днес, както и информацията за всички разходи, свързани с обезпечаването на режима на охрана. Това съобщава в своя позиция  лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"Информацията ще отговори на големия обществен и медиен интерес за реда и продължителността на предоставяната охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяване на такава охрана", пише в позицията.

"В случай, че началникът на НСО откаже да предостави поисканата информация, лидерът на ДПС Делян Пеевски ще се обърне към Административния съд, който вече има и съдебна практика по темата", посочват още в позицията.

Делян Пеевски Снимка: Пресцентър на ДПС

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