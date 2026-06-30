Черно-бяла магия превзе Античния театър в Пловдив, "Локомотив" отбеляза юбилея с грандиозен спектакъл (Снимки, видео)

На концерта бе обявено, че стадионът на "черно-белите" ще носи името на най-голямата клубна легенда и занапред ще се казва "Христо Бонев"

Цяла вечер черно-бели знамена се вееха над Античния театър

Античният театър в Пловдив се обагри в черно и бяло, за да посрещне едно от най-емоционалните събития в историята на "Локомотив". С впечатляващ спектакъл клубът отбеляза своята 100-годишнина, а хиляди локомотивци станаха свидетели на вечер, изпълнена с музика, танци, спомени и признателност към хората, изградили величието на "черно-белите". Цялото тържество беше организирано от сплотените привърженици на клуба.

По време на спектакъла беше направено и историческо съобщение. Петър Георгиев от фондация "100 години "Локомотив" обяви, че стадионът на "черно-белите" ще носи името на най-голямата клубна легенда и занапред ще се казва "Христо Бонев". Това се случи, когато на сцената излезе легендарният футболист, който трудно скри вълнението си от преживяното през вечерта. "Това, което гледахме днес, дълги години хората ще го коментират. За мен "Локомотив" е животът ми и любовта ми", каза той.

Тържеството започна в 21 часа с впечатляващи фойерверки. На сцената излезе Симфоничният оркестър на Държавна опера - Пловдив под диригентството на Диан Чобанов, а водещ на събитието беше волейболистът Мартин Иванов. Емоционален момент донесе внучката на Христо Бонев - Юлия Бонева, която танцува балет за 100-годишнината на клуба. След това на сцената излезе Мартин Камбуров, а феновете избухнаха и започнаха да викат името му. "Благодаря, че съм част от всичко това. Не искам да говоря повече, заради вашата преданост направихме този клуб велик", каза той. Голмайстор №1 в историята на българския футбол дари парите, събрани от бенефиса му миналата година, за концерта по случай юбилея.

На сцената се качи и оперният певец Спиридон Торбов, който разказа как любовта към "Локомотив" се предава в неговото семейство от поколение на поколение. "Баща ми ме направи черно-бял фен, аз направих дъщеря си локомотивец", разказа той.

Публиката аплодира и изпълненията на Танцова група "Пловдивъ", докато през цялото време черно-бели знамена се вееха над Античния театър.

Капитанът на отбора Димитър Илиев също отправи силно послание към привържениците. "Не мога да бъда по-горд, че съдбата ме отведе точно на стадион "Локомотив".

По време на концерта бе представен и кратък отказ от документалния филм "Пловдивският любимец на 100" на Илиян Джевелеков, който ще бъде излъчен по-късно тази година. На големия екран беше показан и журналистът на "24 часа" Едуард Папазян, който участва във филма, посветен на вековната история на клуба. А също е и заклет фен на отбора. Преди няколко месеца той дари оригинална тениска на "Локомотив" с автографи на целия отбор, която му беше подарена по случая неговия юбилей. Парите от нея отидоха към Фондация "100 години Локомотив Пловдив".

Специално за юбилея пристигнаха и "Диамантените момичета" от националния ансамбъл по художествена гимнастика - Мадлен, Ерика и Лаура, които получиха бурните овации на публиката.

След впечатляващо дрон шоу кулминацията на вечерта беше концертът на Б.Т.Р. заедно със Симфоничния оркестър на Държавна опера - Пловдив, който превърна празника в истински музикален спектакъл.