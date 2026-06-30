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Проф. Шиварова: Продължавам с гладната стачка. Колежката й проф. Наумова: Тя нарушава правилата

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Проф. Милена Шиварова

На срещата с ръководството на "Александровска" болница вместо да влезем в диалог, започнаха закани.  Това каза по Нова тв проф. Милена Шиварова, която е председател на синдикалната секция на синдикат "Защита" и е от Клиниката по клинична имунология.  От два дни тя е в гладна стачка, тъй като иска да научи какви заплати получават шевогене в болницата, която пък има много задължения.

Според нейната колежка проф. Елисавета Наумова това било грубо нарушаване на правилата, които били разписани. Не се съобразявала с работата на Клиниката по клинична имунология, в която работи. По нейните думи това било история от 3 години. Проф. Шиварова нарушавала микроклимата в клиниката и всички работели под голямо напрежение. 

Според проф. Шиварова пък тя не можела да си обясни причината, поради която била подложена на различни действия. Работела в клиниката от 1993 г. Сигнализирала, когато настъпвали промените в клиниката. Тя отрече някой от синдикат "Защита" да е отправял заплахи към шефа на "Александровска". 

Според проф. Наумова твърденията на колежката й не отговаряли на истината, а тя се опитала да дискредитира имиджа на тяхната клиника. Тя увери, че ще бъде предоставена информация за възнагражденията на ръководството на болницата. 

"Всяко мое действие е преследвано с дисциплинарен натиск", продължавам гладната стачка", каза проф. Шиварова.

Проф. Милена Шиварова
Проф. Елисавета Наумова Кадър: Нова тв
Проф. Милена Шиварова
Проф. Елисавета Наумова Кадър: Нова тв
Проф. Милена Шиварова
Проф. Елисавета Наумова Кадър: Нова тв

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