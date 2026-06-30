Платени са 200 млн. лв. повече за мантинели "солети", готвили една фирма да е монополист за цяла България

Договорите за мантинелите са били за 300 млн. лв., платени са около 500 млн. лв., има надвишение с почти 200 млн. лв., което става на базата на анекси. И освен всичко останало се плащат още 16 млн. лв. индексации. Станало е през 2025 г. Това обясни регионалният министър Иван Шишков по Нова тв, коментирайки проблемите с мантинелите, които излязоха наяве след последните тежки катастрофи. Мнозина оприличиха мантинелите на солети.

"Договорите са сключвани за 6 района с 4-5 фирми, а подготвеното предложение е цяла България да се даде на една фирма. Такава е била поръчката", обясни още той.

Според него при няколкото катастрофи, станали през последните дни, ударите били доста нетипични, а мантинелите били пригодни за удари 20 градуса. Експертите трябвало да кажат каква е причината тировете да влязат по този начин.

Шишков възложил да се направи проверка на мантинелите, поставени през 2024 и 2025 г. и да се изясни дали отговарят на сертификата. "Всички виждаме лекотата, с която тировете минават през мантинелите", коментира той.

"В момента те се бяха приготвили да дадат поръчката за мантинелите на една фирма и тя да стане монополист в България", каза още той. Попитан "кои са тези те", обясни, че "те са тези, които са правили тръжните книжа в края на 2025 г. и началото на 2026 г."

"Коя е фирмата, кой колко е откраднал - отговорът трябва да даде прокуратурата", обясни регионалният министър. Той съобщи още, че са започнали строителството на първия лот от "забравената" магистрала от Русе. Въпросът обаче бил, че когато се говори политически, се пропускала невидимата част, а именно наследството, което било липса на проекти за магистрала.

В момента и фирмите "били влезли в капана на онова беззаконие, което беше".

По думите му обхода на Кресна щял да бъде готов за година и половина, имало и да се допроектира магистралата.

Запитан за повишението на винетките с 30% каза, че имало да се дават много пари за магистралите. В момента това, което се давало за поддръжката на пътищата било два пъти повече от това, което идвало като приходи от тол таксите и от винетките. Колкото и да е некачествана услугата, тя имала своята цена.