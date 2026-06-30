Пет села край Балчик са без вода. В Сенокос са нямали четири дни поред

Трети ден жителите на няколко села край Балчик са без вода. Хората се оплакват, че дните, в които чешмите са пресъхнали, са повече от тези, в които има вода. В Сенокос фонтанът в центъра е пресъхнал така, както са пресъхнали чешмите. Вече четвърти ден, а при някои пети, няма вода. Проблемът се повтаря втора година, съобщава бТВ.

„Повече от една година този проблем съществува не само за нашето село, а и за съседните. Всеки Божи месец ние нямаме вода до 18 дни", сподели една от жените,

„На тази скъпотия всеки ден сме принудени да купуваме по 10–11-литрови туби, минимум по 3 на ден, за да можем да се измием. Не само да пием минерална вода. Да се измием, да готвим, да не говорим за хигиена. Пети ден сме без вода при 34-градусови температури. Това е нечовешко", коментира тя.

„Звъним в Добрич. Първият въпрос е: „Звъняхте ли в Балчик?". Звъним. Кой да ни вдигне? Никой. Адекватен отговор кога ще имаме вода, за да можем да планираме кое и как да направим - няма. Наглост, безочие. Тук нито кметът на община Балчик, нито областният управител на Добрич, нито депутати, нито институции - никой не ни помага до този момент. Питам всички – как трябва да продължаваме да живеем?", попита тя.

Друга жена споделя, че положението е трагично. „Съществува реален риск от сериозни заплахи, тъй като всички знаем до какво може да се стигне без вода".

„Имаме животни, имаме насаждения. Който има възможност, ходи с колата си до Балчик да пълни туби, за да може да се изкъпе, да полее, евентуално да сготви. Другото, което е много по-притеснително, е, че не всеки има кола и не всеки има възможност заради горивото. Тоест има хора, които все още разчитат да пият вода от чешмите си. Те нямат финансовата възможност", сподели тя.

Мъж представи всичките жалби и отговори на ВиК. „Представител на ВиК заяви, че ще се закупи нова помпа. Помпата, всеки знае, изгаря на 10 дни. Последните дни започна и на два дни да изгаря. Според ВиК село Пряспа се намира на най-високата точка в тази част. Само искам да ми обяснят как в село Сенокос водата спира, а при нас спира два дни малко по-късно. Как се стича водата нагоре? Защо Сенокос, Соколово, Пряспа и Дропла се захранват от Оброчище? Къде водата отива нагоре?", попита той.

ВиК традиционно започнаха да не отговарят дори при запитвания от страна на журналисти. От bTV опитахме да се свържем, но нито един представител не даде отговор.

Снимка: bTV

„Нямаме вода - възрастни, деца, болни хора. На мен никой не ми носи вода. Купуваме минерална вода, за да се къпем", сподели възрастна жена.

„През май месец имахме точно пет дни вода. Обмисляме протестни действия. Ще затворим главния път Добрич - Балчик. Да видим тогава какво ще стане. Някой да ни обърне внимание", заяви една от жените.