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Зам.-министър Бенишев: Въздушната линейка не е отишла при катастрофата на "Тракия" заради теч на гориво от тира

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Зам.-министърът на здравеопазването Ивиан Бенишев Кадър: Нова тв

Въздушната спешна помощ може да бъде активирана от тел. 112 и наземните екипи на място", обясни по Нова тв зам.-министърът на  здравеопзването Ивиан Бенишев, коментирайки проблемите с въздушните линейки. 

При случая с катастрофата на АМ "Тракия", при която загинаха две деца на 9 години и бащата на едното от тях, въздушната линейка била активирана от тел. 112. Тя била готова да излети на 17-ата минута. Хеликоптерът не тръгнал, защото се получила информация, че мантинелата е пробила резервоара на тира, има теч на гориво и мястото трябвало да бъде обезопасено.

Зам.-министърът обясни, че при катастрофи повикванията се подават и на двете централи - на хеликоптерите и на наземните линейки. Двете служби действали съвместно. Това съвместно действие се видяло при катастрофата, станала в понеделник край Котел.  При нея за първи път въздушната линейка се приземи на пътя до самото място на трагедията, при която един човек загина, а трима бяха ранени. На 15 минута екипът бил готов да излети.

Зам.-министърът на здравеопазването Ивиан Бенишев Кадър: Нова тв

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