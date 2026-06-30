Жители на села в Добричко пак алармират за безводие, депутати чакат за среща с регионалния министър

Жители на села в област Добрич алармираха, че и това лято безводието вече започна на поредната приемна на народните представители от „Прогресивна България" Румен Мунтянов, Стоян Петров и Стелиян Гандев. „Работим за този проблем, в разговори сме с регионалното министерство", каза депутатът Румен Мунтянов. „Конкретният сигнал беше за липса на водоподаване в село Паскалево. Извън приемните, при срещи имаме сигнали за липса на вода и в други села – Победа и др.", добави Мунтянов."За много села в Добричко имаме сигнали, имаме яснота за проблема и смятаме, че на първо време са нужни спешни кроткосрочни мерки, без да се губи перспективата за решаването на проблема", обясни Стоян Петров.

„Предвиждат се срещи в регионалното министерство, в областната управа сме разработили част от краткосрочни мерки. Когато се проведат разговорите с министъра, ще се уточнят и други. Не съм пращал официално писмо до министерството, след разговори с народните представители, те поеха този ангажимент. Този проблем е над 30-годишен, водопроводите са амортизирани, не може да се реши изведнъж", каза областният управител Руслан Томов.

За липса на вода дни наред в десетки населени места в област Добрич, за ниско налягане, за режим на питейната течност за поредно лято алармираха кметове на общини в областта на среща на 15 юни, организирана от областния управител Руслан Томов. Тогава тревогите на кметовете изслушаха народните представители от областта Румен Мунтянов, Стоян Тонев, Стилиян Гандев и Свилен Трифонов. Изпълнителният директор на „ВиК Добрич" АД Хари Павлов не уважи срещата. „Не посочи никакви обяснения за това, че не присъства", каза областният управител Руслан Томов. Не присъстваха и поканените представители на регионалното министерство, на ВиК холдинга, на КЕВР.

„3400 км е водопреносната мрежа в област Добрич. От нея са подменени около 1000 км", каза Найден Димов, началник на производствено-техническия отдел във водното дружество. „И кметовете на общините поставиха проблема с амортизираната водопреносна мрежа като основен, въпреки че чрез различни източници на финансиране се опитват да подменят част от нея. Тази мрежа е на повече от 50-60 години", добави областният управител.

„ВиК" няма средства за подмяна на тази мрежа, освен това нямаме и достатъчно кадри за поддръжката й. Случва се в една община да станат три водни аварии в трите й края, а разполагаме само с две групи. Трябва да изберем кои населени места ще останат по-дълго без вода", обясни Димов. Липсата на кадри той обясни с ниските работни заплати, които са минимални.