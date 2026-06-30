МВР: Една жертва и 42-ма ранени заради катастрофи в България през последните 24 часа

Един загинал и 42-ма са ранените в резултат на катастрофи за последното денонощие, съобщава МВР на сайта си. Три са тежките пътни транспортни произшествия в София, а леките 27, но няма загинали.

От началото на юни катастрофите са 683, като загиналите са 49, а 858 са ранените. За първите 6 месеца на 2026 г. катастрофите в страната са около 3018, а загубилите живота си са общо 220, а ранените са 3740. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период миналата година се отчитат 36 повече загинали участници в движението по пътищата през т.г., пише БТА