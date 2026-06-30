Морската вода при Бургас чиста, въпреки петната от мазут

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През последните две седмици на телефон 112 са постъпили множество сигнали за нефтени отпадъци по различни плажове на Южното Черноморие, съобщава пред бТВ областният управител на Бургас Дико Диков

„По всеки сигнал се реагира незабавно. Уведомяват се всички компетентни институции – РИОСВ, Регионалната здравна инспекция, Басейнова дирекция, Морска администрация, концесионерите и общините. Проследява се всяко намерено парче мазут и се предприемат действия по почистването", заяви той.

Според него не става дума за разлив на суров петрол или за аварирал кораб.

„Категорично се касае за отпадъчни нефтени продукти, които се отделят при работата на плавателни съдове. Те се утаяват в морската вода, а морските течения ги изхвърлят по крайбрежието", обясни областният управител.

От Регионалната здравна инспекция в Бургас също увериха, че качеството на морската вода не е компрометирано.

„Нямаме отклонения в нито един от мониторинговите пунктове. Водата е чиста и няма данни за микробиологично замърсяване", заяви заместник-директорът на РЗИ-Бургас д-р Мариана Кофинова.

Тя обаче предупреди, че директният контакт с мазут може да предизвика кожни реакции.