В Добричко прибират ечемика с добив между 600 и 900 кг от декар, предстои жътвата на пшеницата

Комбайните са масово в нивите с ечемик от сряда, жътвата му приключва, подхващаме и пшеницата следващата седмица, казват зърнопроизводители в Добричко. Дотогава и рапицата ще е готова за прибиране, добавят те.

„Състоянието на посевите е много добро. Жъне се от 600 до 900 кг ечемик от дка, в зависимост от сорта и района в област Добрич. Вероятно средният добив ще е около 700 кг от дка. Все още не са взети проби, надяваме се да има висок хектолитър", каза Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

Земеделските кооперации в областта вече привършват с жътвата на ечемика, каза Илия Илиев, председател на областния съюз на земеделските кооперации „Добруджа". Средният добив е около 700 кг от декар, в отделни полета достига до 900 кг. „Тази седмица ще започне разжънването в пшеничните блокове, предстои масовата жътва", добави Илиев. "Добивът е добър. Цената засега е ниска – 160 евро за тон. Активен пазар все още няма. Търговците обявяват цени, но не извършват сделки", каза още Илиев.

За стопанската 2025/2026 година в област Добрич са засети 248 160 декара с ечемик, от които са ожънати 37 900 дка. От засетите 193 268 декара с маслодайна рапица, реколтирани са 520 дка в община Балчик. Площите с пшеница в областта са 1 292 950 дка.