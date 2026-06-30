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Пиян шофьор самокатастрофира на кръстовище в Добрич

Дияна Райнова

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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Пиян шофьор самокатастрофира на кръстовище в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 29 юни, около 22:20 часа е получено съобщение за самокатастрофирал лек автомобил „Фолксваген" на кръстовището на бул. „25-ти Септември" и ул. „Батовска" в град Добрич. На място е установен водача на превозното средство - мъж на 54 години, без наранявания.

При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието 2,13 промила. Задържан е за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо полицейско производство.

Полиция

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