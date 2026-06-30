Иван Василев: Целта ни е модерна дигитална държава

Целта ни е модерна дигитална държава. Това каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на среща с посланика на Финландия Н. Пр. Кирсти Похянкука.

Те обсъдиха възможности за партньорство между иновационните екосистеми oт двете страни, засилване на икономическото сътрудничество, привличането на инвестиции в сектори с висока добавена стойност, както и темата киберсигурност. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

„Дигиталното портфолио на публичния сектор е сред основните ни фокуси в Министерството. Целта ни е модерна дигитална държава. Ускоряваме прехода към системи с изкуствен интелект", заяви министър Василев и допълни, че негова лична цел е обществените услуги в България да са достъпни, бързи и лесни за гражданите и бизнеса.

Той акцентира, че само преди дни Министерството откри Discord канал, който дава възможност на заинтересованите страни да дават бързо предложения и идеи за разработване на цифрови услуги. „Вече имаме над 3000 участници, предимно млади хора, с които обсъждаме какво искат да видят в публичния сектор и услугите", каза Василев. Министърът отбеляза, че ИТ общността ще бъде канена за съвместни разработки на нови дигитални продукти.

Василев и посланик Похянкула обсъдиха и възможности за технологични партньорства в разработването на публичните услуги. „Следващата важна стъпка е събирането на всички услуги на едно място, за да бъдат удобни за гражданите, а не разпръснати в различни сайтове", каза още министърът на иновациите и дигиталната трансформация.

В срещата в Министерство участва и зам.-министър Мира Йосифова.