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14-годишно дете пострада след падане с тротинетка в Карнобат

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Тротинетка Снимка: pixabay

14-годишно момче е ранено, след като паднало с тротинетка в Карнобат, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 29 юни на алея в градския парк.

Детето е прегледано и е освободено за домашно лечение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тротинетка Снимка: pixabay

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