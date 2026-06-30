В Сливен спасиха живота на жена и дете от Турция, пострадали при катастрофа

Трима пострадали от две пътнотранспортни произшествия са настанени в МБАЛ „Д-р Иван Селимински" - Сливен през последното денонощие, съобщават от болницата. Турски граждани - жена на 40 години и 12-годишно момче, са настанени в отделението по реанимация. Тя е претърпяла коремна операция. Състоянието й е стабилно. На детето също е извършена коремна операция, има рани по главата и счупен крак. Адекватно и контактно е.

78-годишен мъж е настанен в отделението по неврология. По първоначална информация той е получил гърч, докато шофира и е самокатастрофирал. Състоянието му е стабилно.

През последните 24 часа спешна помощ в болницата са потърсили 77 души. Приети са 31 от тях. Родено е едно бебе, извършени са осем операции.