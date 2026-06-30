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Тракийският университет включен в световна класация за устойчивост на висшето образование

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Тракийският университет в Стара Загора Снимка: Тракийски университет

Три български университета попадат в класацията Sustainability Impact Rankings 2026 г. на Times Higher Education, която оценява напредъка на висшите учени заведения по 17 глобални цели на ООН за устойчиво развитие, съобщиха от Тракийския университет в Стара Загора.

Отличени в престижната класация са Софийският университет, Техническият университет - София и Тракийският университет в Стара Загора.

СУ "Св. Климент Охридски" заема най-предна позиция сред тях, като попада в групата 401-600, а Техническият и Тракийският университет са в групата от 1001 до 1500 място.

Резултатите бяха обявени на 24 юни т.г., а класацията обхваща 1646 университета от 116 държави.

Първото място в тазгодишното осмо издание на класация е за Манчестърския университет, който измества от първото място Западния университет на Сидни, който оглавяваше подреждането в четири поредни години.

Тракийският университет в Стара Загора Снимка: Тракийски университет

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