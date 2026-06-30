Ученичка от Велико Търново защити билингвална диплома с тема за френската монархия

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Френската монархия през Средновековието - с тази тема

единайсетокласничката Лора Топалова от ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров" успешно защити сертификат за билингвално франкофонско обучение по история и цивилизации. Тя е сред най-изявените ученици във френските паралелки на гимназията и представи разработка на тема „Les rois maudits : légende et réalité historique" („Прокълнатите крале: легенда и историческа реалност"). В своята разработка тя изследва взаимодействието между историческите факти и легендите, свързани с френската монархия.

Сертификатът е предназначен за ученици от XI и XII клас в езиковите гимназии с преподаване на френски език, които са достигнали ниво В1–В2 и се придобива след успешно полагане на изпит в две части – писмено разработване на тема на френски език и нейната устна защита.

Документът удостоверява както владеене на френски език, така и задълбочени знания по учебен предмет, преподаван на френски език, и представлява сериозно предимство при кандидатстване във франкофонски университети. Издава се съвместно от нашето Министерството на образованието и науката и Посолството на Франция в България, посочват от Езикова.

През настоящата учебна година Лора участва за пореден път в националния кръг на Олимпиадата по френски език, организирана от МОН и успешно издържа изпита за международно признатата диплома DELF B2, удостоверяваща високо ниво на владеене на френски език.

Учител на Лора по история и цивилизации на френски език е Тошко Христов, а френски език общообразователна и профилирана подготовка й преподават Станислава Стойкова и Венета Кирякова, отбелязват от гимназията.