Радев и Гълъб Донев се срещат с представители на "Литаско" и на „Лукойл“ днес

Премиерът Румен Радев ще се срещне с представители на ръководството на "Литаско" и на „Лукойл" днес от 13 часа. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

В срещата в Министерския съвет ще участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

По-рано този месец Радев обяви след края на срещата на върха на ЕС в Брюксел, че страната ни ще наложи вето на европейските санкции срещу съсобственика на "Лукойл" Вагит Алекперов.

"Това е човекът, който вложи много ресурси и усилия, за да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че "Лукойл" предяви арбитраж за 3 млрд. към България, няма да допуснем точно на него да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака", посочи тогава премиерът.