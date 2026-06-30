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Сандрово посреща XIV издание на фолклорния фестивал „Сандрово пее и танцува"

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На 4 юли /събота/ в Сандрово ще се проведе XIV Фолклорен фестивал „Сандрово пее и танцува", организиран от Кметство Сандрово, НЧ „Васил Левски – 1928", Училищното настоятелство при ОУ „Васил Левски" и Община Русе. Събитието има за цел да съхрани и популяризира българските фолклорни традиции, народното творчество и културното наследство. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Поради големия брой заявени участници, фестивалната програма ще започне в 9 часа, като по този начин ще бъде осигурена възможност всички изпълнители да представят своето творчество пред публиката.

Вечерната програма ще предложи демонстрации на Даскало за фолклор „Орисия" – Русе и сдружение „БагаТур", а кулминация на фестивала ще бъде концертът на Мария Чакърдъкова, който ще започне в 20 часа.

Организаторите са подготвили и традиционни кулинарни изненади за посетителите, сред които боб чорба със седем билки и рибена чорба, приготвена по местна сандровска рецепта.

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