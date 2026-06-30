Президентът Илияна Йотова стана "Доктор хонорис кауза" на БАН

"Доктор хонорис кауза" е престижно отличие, но и акт на приобщаване към вековния храм на знанието, заяви държавният глава в своето академично слово

Днешното тържествено събрание ще остане сред най-значимите моменти от съвременната история на БАН, категорична бе шефката на академията чл.-кор. Евелина Славчева

Решението за удостояването на президента Илияна Йотова с почетното звание е било гласувано с пълно единодушие от УС на БАН

Президентът Илияна Йотова бе удостоена с почетното научно звание "Доктор хонорис кауза" на Българската академия на науките. Инсигниите за званието й бяха връчени лично от шефката на БАН чл.-кор. Евелина Славчева.

От БАН удостоиха държавният глава с почетното научно звание "Доктор хонорис кауза" с основанието, че е един от най-влиятелните застъпници за утвърждаването и развитието на българската наука, образование и култура по света. В мотивите си от управителния съвет на академията пишат още, че Йотова има и "съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина".

"Има дни, мигове, които остават завинаги. Както и да тече времето, има мигове, които човек помни всеки ден и ги помни до последния си дъх. Такъв за мен е днешният ден - изключително вълнуващ, един от най-важните дни в живота ми. Обръщам се към вас с вълнение и огромна признателност. В летописа на всяка държавна институция се пишат страници и с днешна дата, но БАН пише за мащабите на бъдещето", каза президентът Йотова в своето академично слово.

Тя определи почетното звание "Доктор хонорис кауза" като огромна отговорност, защото е "символен акт на приобщаване към делото на великите умове, изградили БАН през годините и създали нашия уникален български принос към развитието на световната цивилизация".

"Доктор хонорис кауза" е престижно отличие, но и акт на приобщаване към вековния храм на знанието. Нищо не може да се съизмерва с науката. Ще остана дълбоко съпричастна към всяка инициатива на академията така, както и досега. Няма да се уморя да подтиквам и да участвам във всеобхватния разговор за знанието и науката. Не вярвам на хора, които казват, че им липсва кауза. Нека моето послание да бъде следното: Нека вашата амбиция да превърнем в амбиция за България", категорична бе Йотова.

"Винаги влизам със смирение в храма на българската наука, тук човек сякаш губи ума и дума, от огромното уважение към нейната история. Ние българите добре разбираме спасителната роля на просвещението. Днес с право се гордеем с историята на държавата ни, но нито войните, нито дългите династии пишат и обясняват вековния ни летопис. Началото е сложено от буквите, езика и просвещението. Книжнината и вярата първи връщат народа ни на международната карта през 19-и век", заяви държавният глава.

"Много истории, които чуваме в новините днес започват със следния израз "Ново проучване сочи", рядко се замисляме какво значи това. В него не е само смисъла на науката и паметта на постиженията, които надграждаме. Това е смисълът на нашата вечнотърсеща природа, желанието ни за познание. Живеем в епоха на оспорвано геополитическо състезание, което се решава на полето на иновациите. Без научен и технологичен суверенитет няма да бъдат допуснати до състезанието, грози ги да станат дигитални колонии. Перспектива, която смущава целия ЕС. Бъдещето се кове днес в лаборатории, изследователски институции и форуми. България има своя доказан потенциал да бъде двигател, а не просто ползвател на знание. Да имаме академия на световно ниво не е просто престиж, а ключов елемент", каза още Илияна Йотова.

В словото си тя обърна специално внимание на българските учени.

"За нашата страна се говори с вашите имена. Имаме нужда от вас, български учени", категорична бе Йотова и призова държавните институции да се погрижат за бъдещето на БАН.

В приветствието си към държавния глава чл. кор. Евелина Славчева определи днешната церемония като "специална и особено важна за нас, учените от БАН".

"Отдаваме високо и заслужено признание на една наистина специална личност - на президентът Илияна Йотова, която съчетава в себе си журналистиката, европейската политика и държавното управление", каза Славчева. И обясни, че причината от БАН да вземат решение да удостоят президента с почетното научно звание е нейната активна публична дейност, последователна ангажираност за развитието на българската култура, образование и наука, както и значимото и добронамерено отношение към академията.

"Убедено и убедително подкрепяте нашите инициативи и каузи, съхраняването на културното наследство. Днес сме се събрали във ваша чест и аз съм сигурна, че днешното тържествено събрание ще остане сред най-значимите моменти от съвременната история на БАН", допълни шефката на БАН. И пожела на Йотова да остане отдадена на родолюбиви каузи, както досега.

От управителния съвет на БАН пък обявиха, че идеята за връчването на званието се оформила след отбелязването на 150-та годишнина от Априлското въстание.

"Г-жа Йотова демонстрира не просто завидна красноречивост, тя бе и единственият държавник, който на 24 май - деня на писмеността и книжовността, категорично издигна науката във водещ и безапелативен приоритет. Това отношение към БАН не е конюнктурно явление, то е траен и дълбоко обмислен принцип", каза проф. д-р Марияна Цибранска от УС на БАН. Тя съобщи също, че решението е било гласувано с пълно единодушие.