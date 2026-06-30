Екоминистърът: Няма данни за активно замърсяване на Черно море. Морската вода е чиста

В околната среда подобни случаи са ежедневие, посочи тя

Няма данни за активно замърсяване на Черно море, а хората, които планират почивка по българското крайбрежие, могат да бъдат спокойни. Това заяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова пред NOVA NEWS.

Тя каза, че в Министерството на околната среда и водите са постъпили множество сигнали за мазутни петна, появили се на няколко места по Черноморието.

„В околната среда подобни случаи са ежедневие. Получихме редица сигнали, изпратихме екипи на място и бяха извършени проверки. Не е установено активно замърсяване", посочи министърът.

Тя уточни, че са издадени предписания за почистване на засегнатите участъци, а на Морска администрация са дадени указания да установи евентуалния източник на замърсяването.

„По данни на Министерството на транспорта става дума за стари, отложени замърсявания. Въпреки това проверките продължават, за да се установи дали има потенциален източник", обясни Карамфилова-Благова.

Тя беше категорична, че към момента няма основания за тревога. „Морската вода е чиста и не трябва да се създава паника", подчерта тя.

Росица Карамфилова-Благова коментира и случая с местността „Баба Алино", като заяви, че той може да се превърне в „емблематичен пример за незаконосъобразни действия на държавата".

По думите ѝ още преди седмици е разпоредила проверка в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, като директорът на инспекцията е бил освободен. Проверките са установили, че още през 2023 г. са били подадени сигнали за незаконно изсичане на гори и нерегламентирано строителство. „Колегите са извършили проверки, издали са предписания и са наложили глоби", заяви министърът.

Тя допълни, че МОСВ вече прави цялостен анализ на екологичното законодателство. „Установихме, че в някои случаи има налагани санкции в размер на едва 5 лева, което е недопустимо. Един от нашите приоритети е санкциите да имат реален възпиращ ефект. Затова преразглеждаме законодателството в областта на околната среда", каза Карамфилова-Благова.

По думите ѝ при разглеждането на подробния устройствен план за обекта, въпреки установените нарушения и наложените санкции, Регионалната инспекция във Варна е приложила най-облекчената процедура, без да изисква необходимата екологична оценка. Министърът съобщи още, че при проверките под детска площадка е открито съоръжение за отпадъчни води, но не е установена точката, от която те се заустват.

Тя уточни, че 12 от тези язовири се използват за питейно-битово водоснабдяване. Въпреки добрите показатели министърът предупреди, че остава риск от водна криза в Плевен, тъй като градът не се водоснабдява от тези комплексни язовири.

Във връзка с високите температури и риска от безводие министърът увери, че към момента водните ресурси в страната са в добро състояние. По думите ѝ 52-те комплексни и значими язовира, които се управляват от Министерството на околната среда и водите, са с над 15% по-висока запълняемост спрямо същия период на миналата година. „За последните десет години това е най-високата запълняемост на язовирите", посочи Карамфилова-Благова.