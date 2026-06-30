4-има седмокласници от Пловдив и областта изкараха по 100 т. на матурата и по БЕЛ, и по математика

22-ма ученици са изкарали 0 точки по български, а 35-има - по математика

Четирима седмокласници от Пловдив и региона са постигнали максимален резултат от 100 точки на националното външно оценяване тази година и по български език и литература, и по математика.

Това показват данните на Регионалното управление по образованието в Пловдив. 22 деца са изкарали 0 точки по БЕЛ, а 35 по математика.

НВО-то за седмокласници се проведе на 17 и 19 юни. За тях този изпит е изключително важен, тъй като с резултатите от него кандидатстват за прием в гимназиите. 5424 ученици държаха по БЕЛ, а 5408 - по математика.

Само двама седмокласници са изкарали по 0 т. и на двата изпита.

Данните сочат, че средният брой точки тази година по БЕЛ са 54,83, а по математика - 37,95. Миналата година постигнатият резултат на седмокласниците в Пловдив и региона е бил малко по-добър. Тогава средният успех по български е бил 55,86, а по математика 42,26 точки.

Третата матура за кандидат-гимназистите не е задължителна и беше по английски. На нея са се явили 187 и средният резултат е 94,07 точки.

Репортерска проверка на "24 часа" в дните на матурите установи, че седмокласниците от Пловдив и областта са се затруднили на теста по БЕЛ при формулирането на тезата върху разказа "Косачи" на Елин Пелин и тълкуването на думите: "Какви са тези чудновати работи и за какво ми трябват?". По математика учениците решаваха текстова задача за смеси и сплави, геометрична и такава за решаване на дроби.