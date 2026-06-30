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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23137831 www.24chasa.bg

Съдът върна делото срещу Коцев на Софийска градска прокуратура (Снимки)

Надежда Алексиева

[email protected]

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Благомир Коцев СНИМКА: Александрина Петева

Състав на Варненският окръжен съд прекрати и върна делото на Софийска градска прокуратура   срещу кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бизнесмена Ивайло Маринов и началника на канцеларията на кмета Антоанета Петрова.

Причините са съществени, но отстраними нарушения в обвинителния акт. Липсва конкретика на време, място и начин на едно  от престъпленията - набиране на средства за финансиране на кампания за предстоящи парламентарни избори, като не е посочено какво точно са извършили подсъдимите Коцев, двамата общински съветници и неизвестен депутат.Не е посочено и кое НС. 

СНИМКА: Александрина Петева
СНИМКА: Александрина Петева
СНИМКА: Александрина Петева
СНИМКА: Александрина Петева
Благомир Коцев СНИМКА: Александрина Петева
Благомир Коцев СНИМКА: Александрина Петева
СНИМКА: Александрина Петева
СНИМКА: Александрина Петева
СНИМКА: Александрина Петева
СНИМКА: Александрина Петева
СНИМКА: Александрина Петева
СНИМКА: Александрина Петева
СНИМКА: Александрина Петева
СНИМКА: Александрина Петева
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Благомир Коцев СНИМКА: Александрина Петева
СНИМКА: Александрина Петева
СНИМКА: Александрина Петева
Благомир Коцев СНИМКА: Александрина Петева
СНИМКА: Александрина Петева
СНИМКА: Александрина Петева
СНИМКА: Александрина Петева
СНИМКА: Александрина Петева

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