Пламен Димитров: Ясни са проблемите при пенсиите, но нередности може да се открият при ТЕЛК и асистентите

Трудно ми е да видя какво нередно и неизрядно ще намери одит в пенсионната система. Там всички знаем какви са проблемите. Струва си да се фокусира вниманието върху медицинската експертиза за ТЕЛК – дали там има нарушения и повлияване върху инвалидните пенсии и средствата, които се отпускат за лицата с увреждания, в това число личните асистенти. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в отговор на трите одита, които от Прогресивна България поръчаха на "Сметната палата".

Както "24 часа" писа проверка ще се прави на пенсионната система - там ще се търси отговор дали ръстът на пенсиите и социалните помощи в периода 2020-2026 г. отговаря на устойчивите приходи от осигуровки. В публичните финанси трябва да видят как са се раздували разходите за персонал. Конкретните задачи са проверка на увеличения на възнагражденията, кога и как са се въвели автоматични механизми за индексация. Подробно трябва да се опишат и решенията за увеличение на числеността на администрацията.

Втората задача ще е да се направи оценка на капиталовите разходи. А третата ще е приходната база, където ще се "анализира дали нормативните решения относно данъчните политика и неданъчни приходи са компенсирали нарастването на разходите.

До 30 септември трябва да е готов и одитът в АПИ.

Ние ясно сме казали, че тристълбовият пенсионен модел няма алтернатива, каза още той и обясни, че всички одити са полезни, особено когато има нова власт и иска да започне на чисто, коментира президентът на КНСБ.

В АПИ обаче си струвало да се направят по-сериозни одити, обясни Димитров.