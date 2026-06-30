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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23137967 www.24chasa.bg

Пипнаха пияна жена да шофира крадена кола в Свищов

Дима Максимова

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Бързо производство за шофиране след употреба на алкохол е започнато в РУ Свищов.

Минути след полунощ на 30 юни, в хода на специализирана полицейска операция е  спрян лек автомобил Киа с италианска регистрация. Зад волана била 41-годишна жена от Свищов. Тестът  за алкохол е показал 2,17 промила в издишания от въздух. Шофьорката е задържана за срок до 24 часа, уточняват от полицията.

При допълнителна проверка се оказало, че автомобилът е обявен за международно издирване в Шенгенската информационна система като предмет на престъпление от Италия. Автомобилът е иззет.

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