Пипнаха пияна жена да шофира крадена кола в Свищов

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Бързо производство за шофиране след употреба на алкохол е започнато в РУ Свищов.

Минути след полунощ на 30 юни, в хода на специализирана полицейска операция е спрян лек автомобил Киа с италианска регистрация. Зад волана била 41-годишна жена от Свищов. Тестът за алкохол е показал 2,17 промила в издишания от въздух. Шофьорката е задържана за срок до 24 часа, уточняват от полицията.

При допълнителна проверка се оказало, че автомобилът е обявен за международно издирване в Шенгенската информационна система като предмет на престъпление от Италия. Автомобилът е иззет.