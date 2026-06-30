Пловдив кандидатства за Европейска столица на спорта през 2028 г., резултатът - през ноември

Логото напомня културното лидерство от 2019-а

Пловдив внася своята кандидатура за Европейска столица на спорта през 2028 г., а дали печели, ще стане ясно през ноември т. г. "Логото напомня това на Пловдив като Европейската столица на културата през 2019 г., защото трябва да има приемственост и да се търсят все повече допирни точки между спорта и културата", заяви кметът Костадин Димитров.

През октомври се очаква комисия да посети Пловдив и да оцени отделните компоненти на кандидатурата. Градът залага не само на спортната си инфраструктура - стадионите, залите, сред които "Колодрума", плувният комплекс, а и на условията за масова активност. "Целта е да имаме условия за спорт на всички от 8 до 88 години, затова и развиваме малките междублокови пространства като места за активности. Например поставяме маси на тенис", каза още градоначалникът.

Дали Пловдив е подходящ за Европейска столица на спорта, ще се преценява по 12 критерия, обясни Ласка Ненова от организацията "BG Бъди активен", партньор на общината в начинанието. Сред тях са и сътрудничеството на градската управа със спортните клубове, а в случая те са над 150, спортният календар, в който има много събития, възможностите за двигателна активност на младежи, жени и хора с увреждания, както и екологичната устойчивост на провежданите състезания.

Кои европейски градове ще са конкуренти на Пловдив, на този етап не е ясно.