Иван Демерджиев: Зад фирмите за мантинели прозира фигурата на Бойко Борисов

В България има две дружества, които се занимават с доставката на мантинели. Дали тези мантинели не се доставят на по-високи цени от другите страни в региона. Фигурата, която прозира зад тези две дружества е тази на бившия премиер Бойко Борисов. Вече връзките могат да се изяснят и подробно, но нека се научим да назоваваме нещата с точните им имена, нека се научим да говорим истината, не е толкова страшно, не боли. Аз съм го правил винаги и пак ще го правя. Това каза пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

В неделя в свой коментар относно разследването на причините за катастрофата на магистрала "Тракия", при която тир уби двама 9-годишни футболисти от "Славия" и бащата на единия, вътрешният министър заяви, че се проверява доставката на мантинели в България.

"Само две дружества доставят мантинели, а злите езици говорят, че и зад двете дружества стои една и съща фигура - на един бивш премиер", посочи той тогава.

"Цените, на които са доставяни мантинелите в България, са значително завишени спрямо нормалните пазарни цени на тези съоръжения и се прави всичко възможно участници извън тези две дружества да бъдат елиминирани от обществените поръчки за дълъг период от време, съвсем не говоря за последната такава", отбеляза Демерджиев.

По думите на вътрешния министър връзката между Борисов и компаниите може да бъде проследена чрез начина, по който те печелят обществени поръчки през различни периоди. „Не е логично да се печелят обществени поръчки на толкова високи цени за продукт, който в съседни държави може да бъде намерен значително по-евтино, а потенциалните конкуренти да бъдат отстранявани от процедурите. Ясно е кой може да влияе върху този процес", коментира той.

"Много подробно трябва да се провери както качеството на мантинелите, така и начина на поставянето им, това ще бъде направено. Трябва да се провери цялата пътна инфраструктура, за да може да сме убедени, че дори да се стигне до пътен инцидент последствията няма да бъдат тези, които виждаме днес", каза още той.

По думите му е недопустимо такива съоръжения да пропускат празен камион да премине безпрепятсвено през тях и то два пъти през последната седмица.

На въпрос дали ще има арести, той отговори: "Аз искам да видя не толкова арести. Рабирам, че хората очакват арести, когато има предпоставки, ще има и арести. Аз искам да видя повдигнати обвинения и осъдителни присъди и ще се боря за това".

"Със сигурност в договорите за мантинелите, които са подписвани, има определени изисквания и трябва да има изисквания за качеството, трябва да има постоянен контрол на това, което се доставя. Съвсем ясно е, че не само, че не е имало, а и много смело се похвали кабинетът Желязков или Пеевски, не знам как да го наричам по-коректно, че е похарчил 2 млрд. за пътно строителство. Резултатът от тези 2 млрд. са пътищата, които виждаме и състоянието, в което са", каза още той.

Министърът съобщи още, че ще предостави на Министерството на регионалното развитие информация за проблемни пътни участъци в района на Кърджали и Скутаре, като очаква съвместна проверка на проектите и изпълнението им.

"Вече се проверява не само поведението на водачите, но и състоянието на инфраструктурата при тежки катастрофи. Само през последния месец са изпратени над 1500 сигнални писма до стопаните на пътищата с конкретни указания какво трябва да бъде направено. Ще има и проверки дали тези предписания се изпълняват", каза Демерджиев.

Каза, че при установено продължително бездействие ще бъдат сезирани и компетентните органи на прокуратурата.

В събота стана ясно, че обезопасителните съоръжения във фаталния 290-и километър на магистрала "Тракия", където катастрофа отне животите на трима са отговорност на фирма „Юпитер 5".

Собственикът Николай Иванов заяви, че съоръженията отговарят на стандартите, но за времето, когато са полагани - между 2011 и 2024 година.

„Тази система е тествана на два удара. Единият с автомобил, тежащ 900 кг. По-големият тест е с 1500 кг. От това нагоре - не", обясни Иванов.

Съвременните леки коли тежат над 1500 кг, а повечето са близо 2000 кг. Един празен камион пък е с тегло около 18 тона.

Вътрешният министър направи коментар по случая с 12-годишното момиче, което успя да овладее автомобил на автомагистрала „Струма", след като майка му изгубила съзнание зад волана.

Демерджиев похвали действията на полицейските служители от Перник, оказали съдействие в критичната ситуация. „Това ме кара да се радвам като министър. Всяка една такава постъпка се отбелязва и се възнаграждава, защото доброто трябва да се забелязва и да се насърчава", заяви той.

Министърът на вътрешните работи се обяви за пълна прозрачност по отношение на разходите за охрана на публични личности, включително и на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите му обществото има право да знае както дали подобна охрана е била необходима, така и каква е била цената ѝ за данъкоплатците. „Разбира се, че такива данни трябва да бъдат публични. Първо трябва да се изясни доколко тази охрана е била необходима и второ – колко е струвала на българските граждани", заяви Демерджиев.

Той заяви, че ще бъдат изяснени и други обстоятелства, свързани с пътуванията на Пеевски, включително разходите за полети и източниците на тяхното финансиране. „Скоро ще стане ясно колко са стрували и полетите му, кой ги е плащал, както и кой е предоставил евентуално самолет и на какво основание", каза още той. Според него публичните личности следва да подлежат на засилен обществен контрол, а информацията за дейности, финансирани с публичен ресурс, трябва да бъде достъпна за гражданите.

В понеделник от ДПС съобщиха, че охраната на Делян Пеевски възлиза на малко над 220 000 лева за 10 месеца.

Посочиха, че изразяват искрено задоволство от решението на Административния съд - Добрич, с което постанови на началника на НСО ген. Емил Тонев оповестяването на разходите за охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски.

През май стана ясно, че НСО сваля специализираната охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски. Тогава началникът на НСО ген. Емил Тонев уведомил Пеевски, че охраната му ще бъде свалена.