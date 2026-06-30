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Двама домашни насилници са с обвинения - единият набил момиче, а другият вилнял при бившата си

Дима Максимова

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Мъж е привлечен към наказателна отговорност за престъпление в условията на домашно насилие в РУ Стражица, съобщи полицията. Случаят е от 19 май. Тогава 36-годишен е причинил лека телесна повреда на 13-годишно момиче. Извършителят е привлечен като обвиняем за извършеното престъпление. Наложена му е мярка за неотклонение ,,Подпискa".

Друг извършител, отново на 36 г., е привлечен към наказателна отговорност за престъпление в условията на домашно насилие в Горна Оряховица, отбелязват от полицията.  На 1 ноември м.г. мъжът от Лясковец причинил лека телесна повреда на жена. Грубо нахълтал в апартамента на потърпевшата, като ударил силно с трясък отключената врата и нападнал друг мъж, който се намирал в жилището. Нахвърлил се върху съперника с юмруци в лицето и ритник в областта на бедрото, и отправил вулгарна реплика към жената – деяния, представляващи хулиганство.

Наложена е мярка за неотклонение ,,Подпискa".

Случаите на домашно насилие в област Велико Търново бележат сериозен ръст през последните години. Специалисти го отдават както на реално увеличение на агресията, така и на по-голямата готовност на жертвите да подават сигнали след законодателните промени в страната.
​Областта се нарежда сред регионите с най-много издадени заповеди за защита.

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