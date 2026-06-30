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С полиция докараха в Царево Тракийския нагръдник от Цвяткова могила

Тони Щилиянова

[email protected]

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Уникалната находка ще може да се види в Общинския исторически музей

Под засилена охрана днес в Царево бе докарана уникална археологическа находка - Тракийски нагръдник, открит през 1995 г. при археологическите проучвания на Цвяткова могила в некропола край Казанлък.

Нагръдникът е сред най-значимите находки, свързани с тракийското въоръжение от втората половина на IV век пр. Хр. Изработен върху желязна основа със сребърна облицовка и позлата, той вероятно е принадлежал на представител на тракийската аристокрация, смятат археолози.

Гостуването на експоната в Царево дава възможност на жителите и гостите на града да видят отблизо един от най-забележителните артефакти от колекцията на Националния исторически музей и е поредна стъпка в доброто сътрудничество между двете институции, коментират от общинската администрация.

Ценната находка ще остане в Общинския исторически музей до 7 септември. Така през цялото лято местни и гости на южняшкото градче ще могат да разгледат отблизо позлатения нагръдник, носен преди хиляди години от знатен тракиец.

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